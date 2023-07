Salvini: "Al lavoro su scioperi nel trasporto aereo, conto sul buon senso"

"Stiamo lavorando anche su questo, già la settimana prossima è convocato un tavolo tra azienda e lavoratori". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, al Tg1, circa lo sciopero di sabato 15 luglio del personale di terra degli aeroporti.

"Conto sul buon senso anche su quello, per gli italiani per i tanti turisti perché questa sarà una stagione straordinaria e non può essere rovinata da scioperi su scioperi", ha sottolineato il ministro, aggiungendo: "Anche qua sono sei anni che non c'è un contratto, stiamo recuperando anni e anni di arretrati e ritardi sui contratti e sui cantieri".

''In un caldo, caldissimo giovedì di luglio non potevamo lasciare a piedi un milione di lavoratrici e lavoratori, giovani, anziani e pendolari. Quindi capisco le rivendicazioni dei lavoratori delle ferrovie, tanto che ho chiesto alle aziende nelle prossime ore di riaprire il tavolo per riconoscergli quello che chiedono, ma uno sciopero di 24 ore sarebbe stato insostenibile e dannoso per il paese'', ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti al Tg 1.

''Si tratta di un lavoro usurante quello dei ferrovieri come quello di tanti altri'', afferma Salvini in merito alla trattativa con i sindacati, ''quindi è giusto che abbiano più riconoscimenti, però i diritti di questi lavoratori non potevano lasciare a piedi altri milioni di lavoratori''.