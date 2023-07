Sammy, la foca surfista che cavalca le onde a San Diego

I surfisti californiani sono stati sorpresi da un nuovo visitatore: un insolito compagno di surf, un cucciolo di foca molto socievole con una rara predisposizione per questo sport.

La foca ripresa dal videomaker Ed Hartel è stata chiamata Sammy, come un personaggio di un libro per bambini. Ed Hartel racconta che la foca non si limita a salire sulla tavola, ma imita attivamente i surfisti per cavalcare le onde. Un vero e proprio fenomeno del surf.