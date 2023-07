Sanchez a Kiev nel primo giorno di presidenza spagnola dell'UE

Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez a Kiev per incontrare il presidente ucraino, Volodymir Zelenski, nel primo giorno della presidenza spagnola dell'Unione europea. "Volevo che il primo atto della presidenza spagnola del Consiglio dell'Ue fosse in Ucraina insieme a Volodymir Zelenski", ha scritto Sanchez sul suo account Twitter annunciando il suo arrivo nella capitale ucraina. Per Sanchez si tratta del terzo viaggio in Ucraina dall'inizio della guerra. Il primo è stato nell'aprile del 2022 insieme alla premier danese Mette Frederiksen, e il secondo alla vigilia del primo anniversario dell'inizio del conflitto, il 23 febbraio.Nel semestre di presidenza, iniziato oggi, Madrid sarà coinvolta nel processo riguardante l'adesione dell'Ucraina all'Ue. A ottobre, la Commissione europea presenterà una relazione sui progressi compiuti in questo senso dal Paese, per verificare se le richieste europee siano state soddisfatte.