Fioretto donne, la stoccata finale di Palumbo che vale la medaglia d'oro contro la Francia - video

È Francesca Palumbo a tirare la stoccata finale che vale la medaglia d'oro nel fioretto femminile a squadre ai Mondiali di scherma, grazie alla vittoria per 45-39. La squadra composta, oltre che da Palumbo, da Alice Volpi, Arianna Errigo e Martina Favaretto conquista la nona medaglia dell'Italia in questa edizione con tre ori, quattro argenti, due bronzi. L'Italia del fioretto femminile si conferma come detentrice del titolo iridato dopo la vittoria dello scorso anno ai Mondiali del Cairo e mette in bacheca il 18esimo oro mondiale a squadre nella storia.