Spada maschile, il punto dell'Italia contro la Francia che vale l'oro iridato (video)

L'Italia vince la medaglia d'oro nella spada maschile ai mondiali di scherma superando la Francia in finale. È la decima medaglia azzurra nella competizione iridata, dopo la vittoria in semifinale per 35 a 23 contro il Venezuela. La squadra azzurra guidata dal ct Dario Chiadò e composta da Davide Di Veroli, Gabriele Cimini, Andrea Santarelli e Federico Vismara supera per 45 a 32 la Francia, contro cui aveva perso la finale lo scorso anno al Cairo.