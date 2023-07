Schlein: "Alle giovani generazioni dico di non rinunciare a una prospettiva europea"

“L'Europa che ha in testa Giorgia Meloni non è l'Europa dei popoli ma quella dei veti nazionali, come quelli dei suoi amici alleati ungheresi e polacchi che negano la solidarietà europea sull'accoglienza dei migranti ai danni dell'Italia. E invece che battersi per superare Dublino, la premier Meloni che cosa fa? Dà ragione a loro” dice, tra le altre cose, la segretaria dem Elly Schlein a Ventotene.