La rivolta che sta incendiando le 'banlieue' in Francia fa proseliti anche in Svizzera, dopo gli appelli alla protesta lanciati dai manifestanti su Snapchat e Tiktok. A Losanna ci sono stati scontri in centro, con 200 giovani che hanno affrontato la polizia, riferisce il sito '20 minutes'. Un negozio della Fnac e un negozio di scarpe sono stati saccheggiati.