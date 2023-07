Sedici lanci con lo stesso razzo: il record di SpaceX che invia nuovi satelliti Starlink

Il razzo Falcon 9 della SpaceX è partito questa notte da Cape Canaveral, in Florida, per immettere nell'orbita terrestre 22 nuovi satelliti della costellazione Starlink per l'Internet globale.

Questo volo, avvenuto con successo, rappresenta un nuovo record per la flotta di lanciatori di Elon Musk: il primo stadio del razzo è infatti al suo sedicesimo riutilizzo, dopo aver già lanciato le missioni Crew Demo-2, ANASIS-II, CRS-21, Transporter-1, Transporter-3, e undici missioni di satelliti Starlink.