Escursionista precipita per oltre cinquanta metri e muore sul sentiero degli Dei

Era in vacanza a Ravello, in costiera amalfitana, la ragazza finlandese che è precipitata e ha perso la vita lungo il sentiero degli Dei.

Si tratta di Natalia Hogstom, aveva computo 21 anni lo scorso aprile. L'incidente è accaduto intorno alle 11.20, la giovane escursionista era in compagnia di un amico, all'altezza della mattonella 7, a circa un'ora e mezza di cammino dalla piazza di Bomerano ad Agerola, da cui parte il sentiero divenuto uno degli attrattori più noti al mondo per chi ama il trekking.

Molto complessi i soccorsi, per le squadre del soccorso alpino, della guardia di finanza, dell'elisoccorso del 118. Natalia Hogstom è stata trovata in una scarpata a circa 50 metri di profondità, purtroppo già morta. Sul posto anche l'intervento dei carabinieri di Agerola, la salma è stata recuperata dai vigili del fuoco alle 17,30.

Le indagini proveranno a far luce. Il punto in cui è stato ritrovato il corpo, dovrebbe ricadere nel territorio di Agerola, è in corrispondenza di un'area interdetta da una staccionata, in cui il sentiero diventa molto stretto. E' da capire se la ragazza possa aver valicato quella staccionata e se ci siano cartelli a segnalare il pericolo.



Nel servizio l'intervista ad Angelo Caprio, soccorso alpino e speleologico Campania CNSAS