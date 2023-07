Senza velo davanti alla polizia morale: "Sei una criminale", "No, sono una donna e non ho paura"

“Sei una criminale” le dice un pasdaran mentre cammina senza velo per le strade di Karaj in Iran.

“No non lo sono, non cercare di minacciarmi, sono una donna adulta e difendo i miei diritti, il tempo di avere paura di voi è finito”, dice Parmida Shahbazi e prosegue “Ho il diritto di vestirmi come voglio”. La donna, insegnante di tedesco, è stata arrestata e poi rilasciata dopo essere stata costretta a intervenire in un video di scuse sulla tv di stato.