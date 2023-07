Seregno, ecco il palazzo centrato dalla tromba d'aria: buchi sulle facciate e tetto divelto

Alcuni quartieri di Seregno, la città brianzola attraversata da un fiume di acqua e grandine nei giorni scorsi, sono stati investiti dal maltempo riportando ingenti danni. Particolarmente interessati i tetti degli edifici spazzati via dalla violenza delle raffiche di vento, ma nel caso di questa palazzina anche parte della facciata è stata fortemente danneggiata. “Purtroppo - ha scritto il sindaco Alberto Rossi - abbiamo avuto un nuovo episodio molto violento in città, così come in gran parte della Provincia, con raffiche di vento molto forti, con effetti simili a una mini tromba d'aria a quota terra”.