L’esoscheletro che consente ai pazienti con lesioni spinali di muoversi a braccia libere

Si chiama “cobot”, collaborative robot o robot collaborativi. Si tratta di robot progettati per lavorare senza rischi insieme all’uomo, senza barriere di protezione o altri elementi fisici di separazione. In campo riabilitativo, negli ultimi dieci anni è aumentato l’utilizzo di diversi sistemi robotici - tanto che nel 2022 l’Istituto superiore di sanità ha sentito la necessità di presentare un Documento condiviso sui criteri e le raccomandazioni di impiego - soprattutto nel recupero funzionale in patologie neurologiche e ortopediche che compromettono il movimento e l’equilibrio.

Nel centro di riabilitazione Villa Beretta, ospedale Valduce di Costa Masnaga (Lecco), è entrato in funzione un modello di esoscheletro di nuova generazione, autobilanciato e multidirezionale, per consentire un allenamento intensivo, precoce e specifico della deambulazione per la terapia neuroriabilitativa.

“Nulla di miracolistico — sottolinea Franco Molteni, direttore clinico del centro di riabilitazione —. Parliamo di un utilizzo puntuale, personalizzato, specifico, selettivo della tecnologia con la capacità di monitorare i risultati sul paziente e ottimizzarne l’utilizzo”.

La differenza rispetto agli esoscheletri già in uso riguarda il paziente che è in grado di camminare con le braccia libere quindi di fare più compiti oltre al cammino, di coordinare meglio braccia e tronco. Il fatto che il paziente non si appoggi a niente cambia completamente il controllo del tronco. Il fatto che cammini fondamentalmente senza essere tenuto da un fisioterapista dà una intenzionalità di movimento molto diversa da chi sa che cammina invece con l’ausilio del fisioterapista. Quindi cambia anche la sensazione di modalità di azione e questo riverbera sui sistemi di controllo prefrontale per esempio e quindi e quindi sulle componenti anche di memoria del movimento che poi si realizza», spiega Molteni.

E’ indicato soprattutto per le persone con lesione midollare, “soprattutto se hanno lesioni incomplete, per stimolare la plasticità del sistema —spiega l’esperto —, altrettanto per stimolare la plasticità del sistema le persone con lesione cerebrale o con malattie neurodegenerative come la sclerosi multipla piuttosto che il morbo di Parkinson e le fasi del morbo di Parkinson in cui ci sono delle alterazioni significative del controllo dei movimenti . Quindi dalla fase post-acuta di tutte queste patologie sino alla fase a distanza di tempo, quando però ci siano ancora delle potenzialità di recupero”.