Si barrica in hotel con una donna in ostaggio: frantuma la finestra e lancia oggetti in piscina

Con l'arredamento presente nella stanza fa a pezzi la vetrata, situata ai piani alti, per poi lanciare oggetti in piscina. Ritenuto armato dagli agenti, l'uomo ha tenuto una donna in ostaggio per diverse ore. Sono le immagini amatoriali a raccontare la drammatica vicenda avvenuta in una camera del famoso hotel casinò Caesars Palace di Las Vegas, le stesse a documentare l'intervento delle forze speciali. Circondato l'edificio, evacuata l'area sottostante. L'uomo è stato preso in custodia dalla polizia, la donna sta bene.