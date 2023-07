Notre-Dame. Il nuovo telaio del tetto viene issato sulla cattedrale: “Un momento magico” - Video

Alcune parti della nuova struttura in legno della cattedrale di Notre-Dame di Parigi, gravemente danneggiata da un devastante incendio che il 15 aprile 2019 causò il collasso del tetto , sono state consegnate martedì mattina al cantiere aperto per il restauro dell’edificio, icona della capitale francese.

Realizzate ed assemblate in atelier specializzati di Ivry-sur-Seine, alle porte di Parigi, le tre strutture costituiscono l’ossatura del tetto intorno alla guglia e al braccio del transetto.

Gli artigiani responsabili dei lavori hanno utilizzato tecniche medievali per garantire che le travi fossero riportate al loro stato originale.

I tre pezzi sono arrivati martedì mattina a bordo di una chiatta sulla Senna, chiusa per diverse ore alla circolazione di imbarcazioni e bateaux-mouches intorno all'Ile-de-la-Citè, dove sorge la cattedrale.

La scelta “ecologica” è stata spiegata dalla sindaca di Parigi: il trasporto fluviale, si legge in un messaggio ritwittato da Anne Hidalgo, emette emissioni di carbonio cinque volte inferiore al trasporto su strada.

Il primo dei tre pezzi, di circa dodici metri di altezza per un peso di sette tonnellate, è stato issato con una gru in cima alla cattedrale, dove troverà la sua definitiva sistemazione assieme agli altri telai durante l'estate.

Le circa cento capriate necessarie per ricostruire il grande tetto (navata e coro), ricavate da 1.200 querce, inizieranno a prendere posto sul monumento a partire dalla fine di agosto 2023, mentre la riapertura al pubblico della cattedrale è prevista per il dicembre 2024.

I lavori di restauro proseguiranno dunque durante i Giochi Olimpici. A questo proposto il generale Jean-Louis Georgelin, che dirige il cantiere di restauro ha voluto precisare: “Non affitteremo le torri perché i turisti possano guardare la cerimonia di apertura”.

Dopo l'avvio, ad aprile, della ricostruzione della guglia ottocentesca disegnata dall'architetto Eugène Viollet-le-Duc, l'installazione dei tre telai in legno dovrebbe consentire ai parigini di ritrovare "la forma famigliare della loro cattedrale a fine anno", ha detto Georgelin nel corso di un sopralluogo in presenza del ministro dei trasporti, Clément Beaune che ha dichiarato: “È un momento magico per molti parigini”.

Il 15 aprile 2019 un enorme incendio divampò nella cattedrale di Notre-Dame di Parigi. Le fiamme si propagarono rapidamente distruggendo la guglia, la copertura della navata e del transetto e la struttura del tetto in legno. Quest'ultima era la più antica di Parigi, costruita con il legno di 1.300 querce (circa 21 ettari di foresta).

Prima dell'incendio, la cattedrale, simbolo della Francia e tra i luoghi più emblematici d'Europa, accoglieva annualmente 12 milioni di visitatori, 2.400 funzioni religiose e 150 concerti. Il cantiere può contare su uno slancio di solidarietà senza precedenti, con donazioni provenienti da tutto il mondo per 844 milioni di euro.