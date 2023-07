Il sindaco Sala: “Fiamme in una sola camera”

Si sono sviluppate "con tutta evidenza in una sola camera, occupata da due donne che sono rimaste carbonizzate le fiamme che hanno causato sei vittime alla Casa dei coniugi di Milano. Il fuoco non è uscito dalla camera. Le altre quattro vittime sono state causate dalle esalazioni che "sono altrettanto micidiali" ha spiegato il sindaco di Milano Giuseppe Sala dopo un sopralluogo con l'assessore alla Sicurezza Marco Granelli. Due pazienti sono in ospedale in situazioni critiche. Gli ospiti della parte della struttura dichiarata inagibile sono stati spostati in Rsa vicine.