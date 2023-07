Sinner fatica ma batte Galan, ai quarti lo attende un osso duro: il russo Safiullin

Avanti, non senza problemi, ma avanti. Verso il sogno di una possibile semifinale con Novak Djokovic. Jannik Sinner sbriga in tre set la pratica Daniel Galan e approda per il secondo anno di fila ai quarti di finale di Wimbledon. Al netto del punteggio - 7-6 (4), 6-4, 6-3) - per più di un'ora il 21enne di Sesto Pusteria ha faticato contro il rivale colombiano, numero 85 del ranking ma insidioso al servizio e capace di tenere sulla corda il tennista azzurro, stranamente nervoso per i suoi canoni e arrivato addirittura a discutere con il giudice di sedia. "Sono piuttosto calmo, ma oggi ci sono state chiamate non buone per me. Ho cercato comunque di rimanere lì con la testa, giocare a tennis è divertente ma a volte capita a noi giocatori di essere un po' frustrati", ha ammesso Sinner, che continua a godere di un tabellone invidiabile: ai quarti infatti se la vedrà con il russo Roman Safiullin, n.92 Atp, all’esordio assoluto ai Championships, che si è sbarazzato in quattro set del canadese Denis Shapovalov, che partiva come favorito. L'unico precedente, disputato nell'Atp Cup 2022, sorride al giocatore altoatesino. "E' una sfida durissima - ha evidenziato Jannik - Chiunque arrivi ai quarti è un giocatore pericoloso, ci ho giocato in Atp Cup un paio di anni fa, è stata una partita dura. Vedremo, è un problema che rimanderò a dopodomani".