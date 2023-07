Il video del salvataggio della speleologa bloccata in grotta da domenica

Dopo oltre 36 ore la speleologa Ottavia Piana, trentunenne, è stata portata fuori dalla grotta dagli operatori del Soccorso Alpino. Bloccata da domenica pomeriggio a 150 metri di profondità in una grotta a Fonteno, in provincia di Bergamo, per un infortunio durante una caduta, la donna, in buone condizioni fisiche generali anche se ferita a una gamba, è stata subito trasportata in ospedale in eliambulanza. I soccorritori hanno proceduto al trasporto della barella con la massima cautela per passare in alcuni punti molto stretti ed effettuare le “calate” e le “risalite” che hanno richiesto molta attenzione.