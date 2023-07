Soldato ucraino prende la mira all'insù, piegato con il lanciarazzi: poi il fuoco del missile

I lanciarazzi portatili, sono stati decisivi in diverse fasi della guerra, come i javelin, in grado di distruggere carri armati nemici anche a lunga distanza. In questo video, diffuso su Telegram dalle forze armate ucraine, un soldato di Kiev spara verso il cielo un piccolo missile esplosivo. Nel filmato, poco dopo si vede l'esplosione dell'ordigno sull'obiettivo nemico.

Post sui social: "Nei giorni scorsi i militari dell'unità di difesa aerea dell'80a brigata d'assalto aviotrasportata separata delle forze d'assalto delle forze armate, hanno abbattuto due veicoli aerei senza pilota russi di tipo Orlan"