"Sì, sono stato io": in un audio la confessione sull'omicidio di Mahmoud

In una conversazione registrata, in arabo, ci sarebbe l'ammissione di Tito Gamal, il parrucchiere egiziano accusato di aver ucciso il connazionale Adballa Mahmoud Sayed Mohamed , 18 anni. Omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Il ragazzo massacrato perché voleva andare a lavorare in un altro salone, ma era bravo, troppo, avrebbe portato via i clienti. Così è stato colpito con tre coltellate in questa casa di Genova, poi fatto a pezzi e gettato in mare a Chiavari.

Con Gamal è stato fermato un complice, Mohamed Abdelaghani, detto Bob. Fratello del titolare del salone, che ora si trova in Egitto. Proprio a lui, il presunto killer avrebbe confessato tutto. In un video, affidato al suo avvocato difensore.

Nel servizio l'intervista ad Alexandro Maria Tirelli, avvocato difensore