"Gerusalemme, cuore del mondo e sfida per la pace": Pizzaballa a settembre sarà cardinale

Papa Francesco l'ha annunciato domenica: il 30 settembre prossimo un Concistoro proclamerà 21 nuovi cardinali, di cui 18 elettori - perché sotto la soglia degli 80 anni. “La loro provenienza esprime l'universalità della Chiesa”, ha precisato il Papa: sottolineando proprio la scelta di nominare prelati da tutti gli angoli del mondo, in nome dell'universalità della Chiesa cattolica.

Gli italiani sono due: Claudio Gugerotti, Prefetto del Dicastero per le Chiese Orientali, e Pierbattista Pizzaballa, Patriarca latino di Gerusalemme ed ex Custode di Terrasanta.

La scelta riconosce Gerusalemme come “cuore della vita del mondo”, ha detto Pizzaballa alla corrispondente Rai Maria Gianniti in questa intervista a caldo, ricordando il difficile impegno per il dialogo e la pace in una terra insanguinata dal lungo conflitto fra israeliani e palestinesi.