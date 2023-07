Premio Strega, vince il libro della scrittrice esordiente scomparsa ad aprile

"Come d'aria" di Ada d'Adamo, scomparsa lo scorso aprile, è il libro vincitore della LXXVII edizione del Premio Strega: nel libro edito da Elliot, la scrittrice ha narrato della malattia che l'ha uccisa e del rapporto con la figlia Daria, anch'essa malata, dalla nascita, e da lei accudita per tutta la vita. D'Adamo ha prevalso con 185 voti su Rosella Postorino, arrivata seconda a 170 voti con "Mi limitavo ad amare te, edito da Feltrinelli. A seguire con 75 voti Andrea Canobbio con La traversata notturna (ed. La nave di Teseo), poi Maria Grazia Calandrone che ha ottenuto 72 voti per il suo Dove non mi hai portata (Einaudi), e infine Romana Petri con Rubare la notte (Mondadori), che ha avuto 59 preferenze.