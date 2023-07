Una fuga di gas uccide almeno 16 persone in una bidonville in Sudafrica

Almeno 16 persone, tra cui donne e bambini, sono morte in seguito ad una fuga di gas in una baraccopoli vicino a Boksburg, a circa 40 chilometri a est di Johannesburg, hanno reso noto in serata i servizi di emergenza e i vigili del fuoco locali. "Abbiamo contato 24 corpi", ha confermato sul posto il portavoce dei servizi di emergenza William Ntladi, aggiungendo che continuano le ricerche di altre evenutali vittime.

Chiamati intorno alle 20:00, inizialmente per quella che sembrava essere un'esplosione, i servizi di emergenza hanno scoperto che si trattava di una fuga di gas. Sulla scena è stata trovata una bombola di ossido di nitrato, da cui una perdita avrebbe avvelenato gli abitanti della zona, secondo i primi elementi dell'indagine.

Secondo le prime informazioni gli abitanti della bidonville utilizzavano il gas nocivo per alcune attività minerarie illegali. In Sudafrica ci sono molti minatori illegali che vivono nelle baraccopoli.

"Si tratterebbe di una fuga di gas da una bombola, che sarebbe ossido di nitrato, un gas molto tossico che ha colpitogli abitanti di Boksburg", ha detto il portavoce aggiungendo che l'incidente è "ancora in corso" e "siamo impegnati a controllare l'intera area interessata per determinare" se ci sono altri morti o feriti.