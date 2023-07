Larissa Iachipino compie 21 anni: gli auguri di mamma Fiona

Sono in tanti a farle gli auguri, ma quelli di mamma Fiona arrivano al cuore. Parole emozionanti: “sono orgogliosa di te”, scrive sui social, sicuramente la più bella espressione per ricordarle l'amore sincero che nutre. 21 anni festeggiati con la medaglia d'oro al collo, conquistata appena due giorni fa in Finlandia agli europei di atletica leggera under 23.