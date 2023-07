Stato di New York, forti piogge provocano improvvise alluvioni: donna muore travolta dall'acqua

Le piogge hanno provocato allagamenti “pericolosi per la vita” costringendo il governatore di New York, Kathy Hochul, a proclamare lo stato d'emergenza nelle contee di Orange, a nord-ovest di New York, e Ontario, nella parte centrale dello Stato. Tutto è avvenuto in poche ore, quando le strade si sono trasformate in corsi d'acqua. Stando a quanto riportato dai media locali, una donna sarebbe morta nel tentativo di uscire di casa con il suo cane, sorpresa dall'alluvione. Sono caduti fino a 200 mm di pioggia che hanno creato “condizioni di pericolo di vita a causa di inondazioni improvvise”, ha dichiarato Hochul parlando di “avvicinamento a un punto critico di questo evento meteorologico”. Almeno dodicimila persone sono rimaste senza elettricità oltre ai numerosi disagi alla viabilità. Per limitare i danni e gli incidenti sono state chiuse, in via precauzionale, le autostrade in almeno cinque contee, compresa la contea di Westchester che si trova immediatamente a nord di New York. L'allarme resta in vigore.