Strage di balene in Scozia: “Non hanno abbandonato una femmina in difficoltà”

Solo una delle poche balene ancora vive quando i soccorritori sono arrivati sulla spiaggia di Traig Mhor nell'Isola di Lewis ce l’ha fatta a riprendere il mare. Per le altre non c'è stato nulla da fare e i volontari hanno deciso di praticare l'eutanasia per porre fine alle sofferenze degli animali.

Sono cinquantacinque i cetacei morti in quello che è il più grande spiaggiamento di massa avvenuto in Scozia da decenni.

Ma perché tante balene si sono arenate nello stesso luogo? Lo Scottish Marine Animal Stranding Scheme (SMASS), un team di veterinari specializzati nello studio di eventi di questo tipo, cercherà di determinare la causa dell'arenamento attraverso analisi ed esami autoptici.

Un’ipotesi è stata però già avanzata dagli esperti delle squadre di soccorso della British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) intervenute sul posto. Una femmina è stata trovata con un prolasso vaginale e il sospetto è che i cetacei si siano arenati seguendo la balena che ha avuto complicazioni durante il parto.

"Le balene pilota sono note per i loro forti legami sociali, quindi spesso quando una balena si trova in difficoltà e si incaglia, le altre la seguono", si legge in un comunicato dell’ente.