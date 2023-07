Europee, Tajani: "Impossibile qualsiasi accordo con AFD e con la signora Le Pen"

In un'intervista al programma Agorà Estate, il vicepremier e coordinatore di Forza Italia ha rilasciato dichiarazioni chiare su come vede le coalizioni politiche in vista del rinnovo dell'europarlamento il prossimo anno.

"Per noi è impossibile fare qualsiasi accordo con Afd e con il partito della signora Le Pen. Io personalmente ho dato vita quando sono stato eletto presidente del Parlamento europeo a un accordo tra Conservatori, Popolari e Liberali. Quello è l'accordo, secondo me, sul quale puntare", ha detto Tajani.