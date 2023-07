Tajani: prego la Russia di cambiare decisione sul grano

Il cibo "non può essere un'arma di ricatto" ed è per questo che "l'Italia sostiene l'accordo sul grano" tra Russia e Ucraina. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani nel suo discorso a conclusione del vertice Fao a Roma sottolineando che come Italia "vogliamo essere parte della soluzione" e "siamo pronti a mettere a disposizione dei nostri partner il nostro saper fare, la nostra cultura agroalimentare unica al mondo".