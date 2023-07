Si dimette il capo della polizia di Tel Aviv, la protesta invade la città

Nuove imponenti proteste contro il governo a Tel Aviv nella notte tra mercoledì e giovedì, dopo le dimissioni del capo della polizia della città.



Ami Eshed si è dimesso clamorosamente, in aperto contrasto con il ministro della Sicurezza, Itamar Ben-Gvir, che lo aveva accusato di essere stato troppo morbido con i manifestanti che da mesi scendono in piazza contro il controverso progetto di riforma della Giustizia promosso dal governo Netanyahu.

Le proteste, mai sopite, sono riprese e migliaia di persone sono scese in piazza in almeno 30 diverse città israeliane. La manifestazione più importante proprio a Tel Aviv. Si sono registrati scontri con la polizia, che ha utilizzato agenti a cavallo e idranti per disperdere le persone assembrate lungo l'Ayalon Highway, importante autostrada intraurbana bloccata dalla protesta