Zaki, Meloni: "Non mi aspetto riconoscenza, era giusto liberarlo"

"Per noi era un obiettivo importante, io sono molto contenta di averlo centrato e voglio anche dire che, rispetto al dibattito di questi giorni, non mi aspetto per questo riconoscenza, non mi interessa. Era giusto farlo, l'abbiamo fatto, lo facciamo indipendentemente da ogni altra considerazione". Così Giorgia Meloni, parlando della liberazione di Patrick Zaki in un'intervista al Tg1.

Alla domanda su come si è arrivati alla grazia al ricercatore egiziano, la premier ha risposto: "Con pazienza e determinazione. Io penso che la grazia concessa a Patrick Zaki sia un altro segno del rispetto che l'Italia ha in questo momento e anche di un approccio diverso con i paesi nordafricani che è rispettoso pur nelle enormi differenze che esistono tra noi".