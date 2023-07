Tifone Doksuri, la strada si sgretola in diretta nel fiume sottostante

Precipitazioni record e la tempesta, una delle più forti che abbia colpito la Cina, provoca il crollo di una strada nel distretto di Fangshan a Pechino. Prima lo squarcio, poi la voragine, con il fiume, ingrossato, che trascina via tutto ciò che incontra. Li chiamano gli “strascichi” del ciclone Doksuri, il cui passaggio ha portato in Cina morte e devastazione. Le autorità sono preoccupate per le forti piogge, per le inondazioni e anche per l'avvicinamento del tifone Khanun.