Torre del Greco, crollo di un palazzo di 3 piani: le immagini delle operazioni di soccorso

Tutti gli occupanti del palazzo crollato a Torre del Greco sono stati estratti dalle macerie, mettendo fine all'ipotesi dei residenti di corso Umberto sulla possibilità che sotto le macerie vi fossero ancora dei bambini. Incessante il lavoro dei Vigili del Fuoco e dei gruppi specializzati nella ricerca dei dispersi, intervenuti tra le macerie dell'edificio fatiscente in cui vivevano cinque nuclei familiari. Tra le ultime persone estratte vive ci sono una ragazza di 19 anni, trasportata all'Ospedale del Mare di Napoli in codice rosso con un politrauma ma non in pericolo di vita, e due uomini anche loro ricoverati in ospedale ma non in condizioni gravi. Feriti in modo lieve, un uomo e una bambina che si trovavano a passare davanti all'edificio nel momento del crollo.