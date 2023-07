Tre balene saltano all'unisono, il momento unico catturato in un video

Robert Addie, ex pescatore di professione in Massachusetts a Alaska, ha raccontato di averne viste a migliaia di balene nella sua lunga esperienza di mare, ma questa dice: “È una cosa che capita una volta nella vita”.

Stava festeggiando il suo 59esimo compleanno con le figlie in barca al largo di Cape Cod quando ha ripreso il momento in cui, come in una evoluzione di nuoto sincronizzato, tre megattere sono saltate fuori dall'acqua all'unisono un vero e proprio “balletto di balene”, lo ha definito.

Uno spettacolo tanto raro da suscitare l'invidia degli esperti che lo hanno contattato dopo aver visto il video: "Anche alcuni degli esperti di balene che mi hanno contattato, sono tutti invidiosi perché non l'hanno mai visto".

Assistere a “un triplo salto è già inaudito, sincronizzato è cosa ancora più rara”, ha detto.

Ciliegina sulla torta, pochi secondi dopo, una balena più giovane ha seguito l'esempio delle tre megattere, volteggiando in aria davanti alla barca.