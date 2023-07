Tromba d'aria si abbatte sui boschi del Cadore: gli alberi sradicati dalla forza del vento

Ampi tratti di bosco del Cadore e del Comelico sono stati interessati da una tromba d'aria che si è abbattuta sulla montagna veneta. "La violenza del fenomeno atmosferico è stata proporzionale al caldo estremo che l'ha preceduto”, sostengono i meteorologi. Il presidente della regione Luca Zaia si è messo in contatto con i sindaci del territorio per valutare i danni alle strutture, mentre non risultano danni alle persone. “Alcuni versanti di bosco colpiti dal vento - ha dichiarato in una nota - sono stati quasi completamente abbattuti. Immagini che ricordano, con le dovute proporzioni, quanto accaduto con Vaia”, ha aggiunto riferendosi alla tempesta che nel 2018 aveva provocato la caduta di migliaia di alberi nell'area.

Tante le richieste di aiuto. Il Soccorso alpino di Pieve di Cadore è stato inviato lungo il sentiero che da Dubiea scende a Perarolo, per soccorrere un ciclista caduto dalla mountain bike. Una squadra del Soccorso alpino di Cortina ha raggiunto due coppie di turisti rumeni, che a causa del temporale si erano bloccate a 100 metri dall'uscita. L'elicottero del Suem di Pieve di Cadore è intervenuto per recuperare un escursionista polacco mentre il Soccorso alpino di Belluno è salito sulla Cima del Monte Peron, dove fratello e sorella, 19 e 21 anni di San Donà di Piave (Venezia), dopo il temporale, erano bloccati in cresta, fradici e infreddoliti, in un punto ripido e reso scivoloso dall'acqua, molto rischioso da superare.