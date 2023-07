Twitter minaccia di fare causa a Meta per Threads

Twitter minaccia di fare causa a Meta per il lancio della suo nuova piattaforma Threads. In una lettera, l'azienda di Elon Musk afferma di avere "gravi preoccupazioni" sul fatto che Meta, proprietaria anche di Facebook e Instagram, abbia avuto accesso e abusato dei segreti commerciali e della proprietà intellettuale di Twitter. Inoltre, nella lettera si sostiene che Meta abbia fatto ricorso al reclutamento illecito di dipendenti di Twitter per costruire la piattaforma rivale. “Twitter intende far rispettare i propri diritti di proprietà intellettuale e chiede a Meta di assumere azioni immediate per fermare l'uso di qualsiasi segreto commerciale o informazioni altamente confidenziali di Twitter", si legge nella lettera, secondo quanto riporta The Hill.Il direttore della Comunicazione di Meta, Andy Stone, ha replicato alle accuse con un post su Threads: "Nessuno degli ingegneri di Threads è un ex dipendente di Twitter. Non esiste", ha scritto.