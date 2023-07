Twitter non cinguetta più, cambia il logo. E anche il colore blu è a rischio: a Elon Musk piace nero

Niente più uccellino, ma solo una “X”: il logo scelto da Elon Musk per la sua nuova avventura adesso è anche on-line dunque già visibile sul social network dei cinguettii. Dopo il discusso acquisto di Twitter, il cambio del logo è ritenuto il più grande cambiamento per il social sotto la guida dell'eccentrico imprenditore di Tesla e SpaceX. “X” nasconde tanti significati: il nome dell'azienda di riferimento di Twitter: “X Corp”, ma anche “X.com”, la ex banca online diventata il servizio di pagamento PayPal, così come la poliedrica applicazione finanziaria che vorrebbe realizzare. Ad ogni modo, dall'annuncio alla realtà non c'è voluto molto e “#GoodbyeTwitter” è già tendenza. Le critiche? Tante, ma a Musk interessa ben poco tanto da annunciare un cambiamento di colore: vorrebbe passare dal blu al nero.