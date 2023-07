L'ultima acrobazia fatale di Remi Enigma Lucidi: cade dal 68esimo piano del grattacielo

Esperto, acrobata, conosceva il rischio. Dai contorni ancora tutti da definire, Lucidi era intenzionato a scalare il complesso della Tregunter Tower di Hong Kong. Con la scusa di andare a trovare un amico al 40° piano, informazione rivelatasi falsa dopo un controllo, il francese era oramai già in ascensore quando un agente si è mobilitato per arrestarlo. Dai riscontri delle telecamere di videosorveglianza, lo scalatore avrebbe raggiunto il 49° piano e proseguito la sua corsa sulle scale che portano in cima. È il South China Morning Post a raccontare la triste sorte del francese “morto sul colpo”. Ci sono delle immagini al vaglio della polizia cinese e tante indiscrezioni intorno al caso, ancora mancante di una versione ufficiale. Al momento si crede che Lucidi fosse rimasto intrappolato fuori dall'attico e che stesse bussando alla finestra in cerca di aiuto prima della disgrazia fatale.