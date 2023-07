Un aereo antincendio vola in una densa nube di fumo sopra l'isola croata di Ciovo

Le immagini girate sopra l'isola croata di Ciovo mostrano un aereo antincendio che vola in una folta nube di fumo.

L'Europa sta combattendo gli effetti del clima secco e rovente, che ha scatenato incendi in molte regioni. Giugno è stato il mese più caldo mai registrato nei 174 anni di monitoraggio della temperatura e luglio appare in pista per battere quel record.

Martedì scorso le fiamme sono arrivate a 12 km da Dubrovnik, la principale destinazione turistica della Croazia, poiché i forti venti hanno impedito l'impiego di aerei. L'incendio era sotto controllo da mercoledì.