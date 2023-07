Un carro armato attrezzato per sminare i campi dalle mine lasciate dal nemico

Secondo la Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite e il Comitato internazionale della Croce Rossa, le trappole esplosive e le mine lasciate dai russi in ritirata sul terreno ucraino, oltre ai proiettili inesplosi ma ancora attivi, stanno causando perdite di vite umane in tutto il paese tra civili e soldati. Probabilmente hanno già ucciso più di 200 persone, con migliaia di altri feriti e mutilati tra la popolazione civile che riprende possesso di edifici e campi abbandonati.

Secondo il Center for Strategic and International Studies di Washington lo sminamento delle zone ucraine anche dopo la fine del conflitto è un tema non abbastanza affrontato. Secondo una recente valutazione del primo ministro ucraino, infatti, 174.000 chilometri quadrati, ovvero quasi il 40% del territorio ucraino, contengono mine e munizioni inesplose. Le vite dipendono letteralmente dal rendere sicuro il terreno in Ucraina.

Nel video un carro armato attrezzato proprio a questo tipo di compito.