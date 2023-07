Crolla un ponte a Patrasso, almeno un morto

E' di almeno un morto e otto feriti il bilancio del crollo di un ponte dell'autostrada vicino alla città portuale di Patrasso, in Grecia. Lo ha dichiarato un portavoce dei vigili del fuoco di Atene. "Stiamo ancora cercando altre persone che potrebbero trovarsi sotto le macerie", ha detto al canale televisivo Ert un membro della squadra di soccorso presente sul posto. Tre persone sarebbero state arrestate perché sospettate di essere responsabili dell'incidente, secondo il quotidiano greco To Proto Thema. Il ponte che è crollato doveva infatti essere demolito perché instabile, ha riferito in precedenza la televisione di stato. C'erano due pezzi di attrezzature pesanti sul ponte al momento dell'incidente, tra cui una grande gru.