Ecco Belle, il pesce robot che può filmare sotto l’acqua e raccogliere campioni di Dna

Silenzioso, veloce e affidabile. Ecco Belle: un robot autonomo sottomarino, dotato di telecamera, progettato per raccogliere campioni di DNA sottomarini per la ricerca marina.

Progettato dagli studenti di ingegneria meccanica presso l'ETH di Zurigo il robot può filmare sott'acqua e raccogliere campioni che forniscono un'immagine degli organismi che vivono in un determinato ambiente.

“La nostra idea – ha raccontato uno dei progettisti - era quella di creare una piattaforma che si inserisse effettivamente nell'ecosistema e che venisse accettata come parte di esso. Ecco perché abbiamo sviluppato il pesce che si comporta come un pesce e viene accettato anche da altre creature marine come un pesce”.

Il robot lungo 3 piedi utilizza l'intelligenza artificiale per navigare autonomamente nella sua posizione, prelevando campioni di e-DNA isolati e video ad alta risoluzione.

Si muove utilizzando una pinna in silicone con due cavità che pompano acqua in cicli.

La sua coda morbida si solleva e si abbassa, e non crea nessuna turbolenza nell'acqua per mimetizzarsi con gli altri pesci negli ambienti sottomarini.