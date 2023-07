Una gru prende fuoco e crolla a New York, il braccio si spezza e precipita tra i grattacieli – Video

Le fiamme che avvolgono la piattaforma a decine di metri di altezza, il braccio che si inclina, si spezza e precipita colpendo la facciata di un grattacielo dall’altra parte della strada. Lungo il marciapiede il fuggi fuggi dei passanti terrorizzati mentre i detriti volano tutt'intorno.

È successo questa mattina a Manhattan in un cantiere sulla 10 Avenue tra la 41esima e la 42esima strada ovest, non lontano da Times Square.

Quattro persone e due vigili del fuoco sono rimasti feriti in modo lieve e non ci sono vittime, ha detto il sindaco di New York, Eric Adams.

“Questo è un buon giorno”, ha commentato il vice commissioner dei vigili del fuoco, Joseph Pfeifer, "perché poteva finire molto peggio".

La gru che era all’altezza del 45esimo piano di un grattacielo è collassata intorno alle 7,30, dopo che un incendio è divampato dal motore.

L'operaio addetto alla gru, impegnato a sollevare blocchi di cemento da sedici tonnellate, ha cercato di spegnere l'incendio con un estintore, ma è stato inutile.

Alla fine, l’uomo è riuscito a mettersi in salvo prima che il braccio si spezzasse.

I vigili del fuoco si sono posizionati sul tetto di un edificio adiacente per spegnere le fiamme.