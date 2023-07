Attacco con esplosivi al tribunale di Kiev, morto l'attentatore

E' morto, molto probabilmente a causa della detonazione di esplosivi, Ihor Humenyuk, l'uomo sospettato di aver provocato due esplosioni nel tribunale di Kiev nel tentativo di evadere. Lo ha annunciato il ministro dell'Interno ucraino, Ihor Klymenko, secondo cui a parte i due feriti delle forze speciali che hanno fatto irruzione nei locali dove Humenyuk si era barricato, non ci sono altre vittime. Al momento non è chiaro come gli esplosivi siano stati introdotti in tribunale. Humenyuk era accusato di un attacco terroristico avvenuto nei pressi della Verkhovna Rada il 31 agosto 2015.