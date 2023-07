Valery Zaluzhnyi in visita alla centrale di Rivne

Il generale Valerii Zaluzhnyi, comandante in capo delle forze armate ucraine, ha visitato la centrale nucleare di Rivne per uno "scambio di informazioni" su possibili scenari e rischi nella centrale nucleare di Zaporizhzhia occupata dalla Russia. Lo rende noto lo stato maggiore delle forze armate ucraine, come riporta il Kyiv Indipendent. Accompagnato dal capo dello staff Serhii Shaptala, Zaluzhnyi ha incontrato il capo della compagnia statale ucraina per l'energia atomica Energoatom, Petro Kotin, e il direttore dell'impianto di Rivne, Pavlo Kovtoniuk. I funzionari hanno condiviso l'esperienza tra i militari e l'industria energetica e hanno concordato una stretta collaborazione per "rispondere a determinate situazioni in modo tempestivo".