Vasta operazione militare israeliana a Jenin: uccisi tre palestinesi

Israele ha lanciato una vasta operazione contro 'infrastrutture terroristiche' a Jenin(Cisgiordania). La prima fase, riferisce il portavoce militare, è consistita in tra attacchi aerei, senza precedenti nel loro genere negli ultimi anni. In particolare è stato colpito un edificio che serviva da comando comune, secondo la radio militare, di varie fazioni palestinesi. In seguito nel campo profughi di Jenin sono entrati centinaia di militari. La radio militare aggiunge che sono in corso combattimenti e che fra i palestinesi ci sono "diversi uccisi". In parti della città è stata interrotta la erogazione della corrente elettrica.