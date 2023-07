Venti forti impediscono il traino di una nave in fiamme in Olanda

I forti venti hanno impedito sabato il traino della nave da carico in fiamme al largo delle coste dei Paesi Bassi con migliaia di auto a bordo, hanno detto le autorità, cercando di prevenire un disastro ambientale. Il trasferimento in una nuova posizione temporanea della "Fremantle Highway", che ha a bordo circa 500 veicoli elettrici, potrebbe essere rinviato di diversi giorni, ha annunciato l'Istituto nazionale olandese per la gestione delle acque (Rijkswaterstaat). La nave in fiamme si trova all'altezza di due isole, Terschelling e Schiermonnikoog, situate tra il Mare di Wadden e il Mare del Nord, nel nord dei Paesi Bassi. Il mare di Wadden, patrimonio mondiale dell'UNESCO, ha una ricca diversità di oltre 10.000 specie acquatiche e terrestri.

Sebbene l'incendio sia meno intenso rispetto ai giorni scorsi, il fumo ha inghiottito il rimorchiatore designato per l'operazione, mettendo a rischio l'incolumità e la salute dell'equipaggio. L'obiettivo delle autorità è trainare la nave da carico in un porto. Le operazioni di spegnimento dell'incendio erano state sospese giovedì per evitare che la nave venisse destabilizzata dalla quantità di acqua utilizzata.

La nave cargo, che batteva bandiera panamense, trasportava 3.783 auto nuove, di cui 498 veicoli elettrici, secondo la compagnia di trasporti K Line, che ha noleggiato la nave. Non si conoscono le cause dell'incendio, segnalato martedì poco prima della mezzanotte (22:00 GMT). Per il proprietario del mercantile, il gruppo giapponese Shoei Kisen Kaisha, uno dei veicoli elettrici a bordo potrebbe aver causato l'incendio, ha detto il gruppo alla radio pubblica olandese NOS. Uno dei 23 membri dell'equipaggio che sono stati evacuati è morto e molti sono rimasti feriti.