Zelensky: "Nella Nato quando ci sarà la pace". Stoltenberg: "Non vedo l'ora" - Video

"Oggi ci incontriamo alla pari", ha detto mercoledì 12 luglio il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg in una conferenza stampa congiunta con il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, "non vedo l'ora che arrivi il giorno in cui ci incontreremo come alleati". Il più grande rischio legato alla guerra in Ucraina sarebbe una vittoria militare del presidente russo Vladimir Putin, ha spiegato, "l'Ucraina ha il diritto di scegliere la propria strada, non spetta a Mosca decidere". Dunque, "naturalmente le garanzie, i documenti, le riunioni del consiglio sono importanti, ma il compito più urgente ora è garantire armi sufficienti per il presidente Zelensky e le sue forze armate".

Nonostante la delusione per l'assenza di una chiara roadmap per l'adesione all'Alleanza, il leader ucraino è stato più conciliante rispetto alle affermazioni precedenti: "La Nato ha bisogno di noi proprio come noi abbiamo bisogno della Nato", ha detto. Ha inoltre accolto positivamente la semplificazione del processo di adesione, decisa ieri, e i nuovi aiuti militari annunciati.

“Dai colloqui di oggi capisco che le condizioni necessarie per l'ingresso nella Nato saranno raggiunte quando ci sarà la pace in Ucraina”, ha proseguito, "capiamo che alcuni hanno paura di parlare di adesione ora perché nessuno vuole una guerra mondiale ed è comprensibile. Ma abbiamo bisogno di avere segnali", ha aggiunto Zelensky. Una timeline, tuttavia, sarebbe stata “un fattore per motivare la società” ucraina e "un segnale potente per la Russia che l'Ucraina sarà uno stato indipendente".

Tra Stoltenberg e Zelensky c'è stato anche un siparietto: una giornalista di Usa Today ha posto tre quesiti ai due, di cui uno solo per Zelensky sul bilaterale con Joe Biden e l'altro solo per Stoltenberg, su quando arriveranno i caccia F16 in Ucraina. Zelensky con il piglio dell'uomo di spettacolo ha preso la parola in inglese: "sugli F16 la domanda è anche per me?". Al che la giornalista gli ha risposto che era per Stoltenberg. "No, no, no - ha detto allora Zelensky - Rispondi per favore", ha aggiunto rivolgendosi a Stoltenberg. Il pubblico di giornalisti si è messo a ridere. "Puoi anche rispondere a tutte e tre le domande", ha concluso con una battuta, mentre la sala continuava a ridere. Al termine della conferenza stampa, Zelensky e Stoltenberg si sono abbracciati calorosamente, prima di uscire dalla sala accolti da alcuni applausi.