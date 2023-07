Via Palestro, Commemorazione per il Trentennale dell'attentato dove persero la vita cinque persone

La commemorazione a cura di Libera e del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano nel giorno del trentesimo anniversario della strage di via Palestro, l'attentato mafioso che sconvolse la città il 27 luglio 1993 e in cui persero la vita cinque persone. Alle ore 23.14, momento dello scoppio, in via Palestro 16, si è osservato un minuto di silenzio accompagnato dal suono delle sirene dei mezzi schierati sul posto. Era presente anche il sindaco Beppe Sala.