Arrestato il serial killer di Long Island: aveva 92 pistole in cassaforte

Aveva 92 pistole conservate nella cassaforte di casa. L'uomo, arrestato per l'omicidio di almeno tre giovani donne a Long Island, dopo oltre un decennio di indagini, conduceva una doppia vita: lo studio di architettura vicino all'Empire State Building di giorno, i video di torture e le armi la notte.

In tribunale, Rex Heuermann, architetto newyorkese di 59 anni, sposato e con due figli, è stato accusato di aver ucciso tra il 2009 e il 2010 Melissa Barthelemy, Megan Waterman e Amber Costello, ed è il sospettato numero uno nell'omicidio di una quarta donna, Maureen Brainard-Barnes.

Secondo i media americani è stato arrestato giovedì sera nei pressi dei suoi uffici a Manhattan, mentre la sua abitazione, nel villaggio di Massapequa Park, vicino alle spiagge di Long Island dove sono stati trovati i corpi delle vittime, è stata perquisita.

L'uomo è stato inchiodato dal dna prelevato da una fetta di pizza che corrispondeva a quello trovato sui resti delle vittime.

"E' un demone che cammina in mezzo a noi", lo ha definito il capo della polizia della contea di Suffolk Rodney Harrison, rivelando di sospettare che il killer era pronto a colpire di nuovo.

L'architetto si è dichiarato non colpevole, scoppiando a piangere. "Non sono stato io", avrebbe detto tra le lacrime, mentre il suo avvocato lo ha descritto come "sconvolto" dalle accuse.

Secondo la polizia Barthelemy, Waterman e Costello sono state trovate morte, nascoste tra le dune e la vegetazione della spiaggia, vicino a una quarta vittima, Maureen Brainard-Barnes, tutte nella stessa posizione con mani e piedi legati da una cintura o un nastro adesivo. Lavoravano come escort. All'epoca i media le ribattezzarono le 'Gilgo Beach Four' e alla loro tragica storia è stato anche dedicato un film di Netflix nel 2022, ‘Lost Girls’.

Gli inquirenti sono risaliti all'assassino grazie ai tabulati dei telefoni cellulari usa e getta con i quali comunicava con le vittime. Dalle chiamate è emerso anche che Heuermann, che viveva proprio di fronte alla spiaggia dove sono stati trovati i cadaveri nella cittadina di Massapequa, ha rapito e ucciso le giovani quando la moglie e i figli erano fuori.

Barthelemy è scomparsa nel 2009, Waterman e Costello nel 2010. L'architetto è anche sospettato della morte di Brainard-Barnes, sparita nel 2007, sebbene non sia stato ancora accusato formalmente.

A casa sua la polizia ha trovato una grande cassaforte con ben 92 pistole e sul suo computer immagini raccapriccianti di donne torturate, abusate e uccise.

Tredici anni fa, quando la polizia scoprì sulla spiaggia i cadaveri delle quattro donne era in realtà impegnata nella ricerca di un'altra persona scomparsa. Shannan Gilbert. Alla fine, furono trovati i resti di 11 persone, tra le quali un bambino e un uomo che non sono mai stati identificati. Anche i cadavere di Gilbert fu trovato, ma l'autopsia non ha dato nessuna risposta sulla sua morte, nonostante la famiglia sostenga sia stata uccisa.