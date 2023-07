Il principe William serve hamburger ecologici per salvare il pianeta

A servire gli hamburger da un camion di street food a Bermondsey, a sud di Londra, è il principe William in persona. Il Principe di Galles ha collaborato con il team di Sorted Food, che ha oltre 2,7 milioni di abbonati su YouTube e che offre soluzioni alimentari ecocompatibili, per presentare il lavoro di tre vincitori del William's Earthshot Prize, che ha portato alla creazione dell'Earthshot Burger a base vegetale per ridurre i danni ambientali al pianeta.

Notpla, con sede nel Regno Unito, crea imballaggi alimentari naturali e biodegradabili da alghe ed estratti vegetali per affrontare l'inquinamento da plastica. Mukuru Clean Stoves è stato sviluppato in Kenya e produce stufe portatili che utilizzano la biomassa come combustibile invece del carbone. Infine, la start-up indiana Kheyti ha sviluppato una serra “in-a-box” per sostenere i piccoli agricoltori e aiutarli a proteggere i loro raccolti dai parassiti.

Nel nuovo episodio di Sorted Food, presentato in anteprima domenica su YouTube, l'erede al trono d'Inghilterra ha raccontato il suo progetto per l'ambiente. “Non so se avete sentito parlare dell'Earthshot Prize, ma è un'iniziativa che ho lanciato circa due anni fa, anche se ci sono voluti circa quattro anni per metterla in piedi - avevo ancora i capelli, pensate”, ha detto.

“È un premio che riceve che propone soluzioni per l'ambiente”, ha spiegato, "ed è nato da "Moonshot", l'idea di John F. Kennedy per portare l'uomo sulla luna.

"All'epoca, tutti pensavano che fosse pazzo e che questo non sarebbe mai successo", ha continuato il principe William, aggiungendo che affrontare i maggiori problemi ambientali della terra è qualcosa a cui dobbiamo mirare.

“Si tratta di salvare il pianeta, non di portarci sulla luna. E mentre ci sono molte persone là fuori che vogliono che ci spostiamo già sul prossimo pianeta, io la penso diversamente e dico: ‘aspettate, non arrendiamoci’".