Incendio all'aeroporto di Catania: le testimonianze dei viaggiatori

“Siamo stati subito avvertiti della situazione dal comandante dell'aereo, in attesa di evacuare”. Una testimone racconta gli attimi concitati seguiti all'incendio scoppiato nell'aeroporto di Catania.

Non risultano feriti gravi, ma solo persone intossicate dal fumo e sotto choc per la paura.

Le fiamme, divampate per motivi ancora da accertare, sarebbero partite dal piano inferiore per poi estendersi al terminal partenze della struttura centrale. I vigili del fuoco intervenuti anche dalla sede del Comando provinciale hanno provveduto ad evacuare passeggeri e personale, circoscrivendo il rogo prima dell'1.00 e provvedendo alla messa in sicurezza dell'area.